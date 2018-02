Pac-Man e Sonic per la prima volta insieme su mobile

hanno annunciato che i leggendarisaranno presenti nei rispettivi giochi, conche arriveranno in, mentre il porcospino più popolare al mondo sfreccerà insu iOS e Android.

Per celebrare il quinto anniversario di Sonic Dash, le due app mobile li includeranno come personaggi giocabili oltre a nuovi contenuti sbloccabili. Questo speciale evento crossover promozionale durerà dal 20 febbraio al 20 marzo in Sonic Dash e Pac-Man.



L’eterno nemico di Sonic the Hedgehog, il Dr. Eggman, l’ha fatto di nuovo. Infuriato per essere stato escluso dalla festa per il quinto anniversario di Sonic Dash, il celebre cattivo ha cospirato con Bash il Fantasma per vendicarsi in Sonic Dash. Vedendo il loro amico in difficoltà, Pac-Man e Ms. Pac-Man sono entrati nel gioco per aiutarlo. Contemporaneamente, il Dr. Eggman ha rapito i piccoli amici animali di Sonic e così il porcospino più veloce del mondo è dovuto sfrecciare nei labirinti di Pac-Man per salvarli.

In Sonic Dash, i giocatori potranno vestire i panni di Pac-Man o Ms. Pac-Man e competere in quattro eventi successivi della durata di una settimana, ottenendo Power Pellet, mentre sfrecceranno verso il traguardo o affronteranno Bash il Fantasma in una nuova battaglia contro un boss. I giocatori che raccolgono abbastanza frutti, campanelle e chiavi di Pac-Man durante l’evento potranno ottenere definitivamente questi personaggi.



Proprio mentre Pac-Man e Ms. Pac-Man sono entrati in Sonic Dash per aiutare il loro amico, Sonic si è precipitato nel mondo mobile di Pac-Man per salvare i suoi piccoli amici animali. I giocatori che accederanno all’evento a tempo limitato, potranno vestire i panni di Sonic mentre sfreccia in un labirinto rinnovato sullo stile della classica Green Hill Zone, ottenendo anelli e scattando contro i Moto Bug. L’aggiornamento include anche sei livelli unici e alcuni tornei di Sonic gratuiti. I giocatori che parteciperanno a questo mix epico tra oggi e martedì 20 marzo potranno sbloccare i contenuti del labirinto di Sonic in Pac-Man per sempre. Al termine di questo periodo, il labirinto non sarà più sbloccabile.