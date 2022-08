Pac Man World Re Pac: aperti i preordini su Amazon per PS4 e Switch

Pac Man World Re Pac, la versione rimasterizzata del gioco uscito nel 2000 per la prima PlayStation, è un platform 3D creato da Namco a piattaforme tridimensionale, nel quale Pac-Man deve sconfiggere il malvagio Toc-Man e liberare i suoi amici. È comunque presente una modalità "classica", molto simile al celeberrimo videogioco.

La versione fisica del gioco è al momento in preordine su Amazon al prezzo di 39,99 euro per PS4 e Nintendo Switch con data di lancio prevista per il 2 settembre, è prevista anche un'edizione per Xbox al momento non preordinabile su Amazon. Di seguito i link ai preordini:

Trova le chiavi nascoste in ogni mondo per salvare Pac-Fam; ad ogni salvataggio, Pac-Man ottiene un vantaggio per la battaglia finale contro il temibile Toc-Man. Affronta la campagna principale nella modalità "missione", supera una serie di labirinti 3D nella tradizionale modalità labirinto e goditi l'originale arcade Pac-Man che ha dato origine a tutto con la modalità classica.

Questo platform 3D ha un gameplay più fluido e intuitivo, elementi grafici aggiornati, tra cui un nuovo look per Pac-Man ed i fantasmi. Evita i fantasmi e altri cattivoni, risolvi enigmi ambientali e raccogli oggetti nelle sei aree dell'Isola Fantasma, ogni area presenta più livelli ed una battaglia finale con il boss.