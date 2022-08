Pac-Man World Re-Pac torna a scorazzare nella cinematica di apertura

La divisione giapponese di Bandai Namco e lo sviluppatore Now Production hanno pubblicato il video introduttivo di Pac-Man World Re-Pac, riedizione dell'omonimo platform 3D uscito nel 1999 sulla prima console PlayStation.

Pac-Man World ha segnato l'ingresso della pallina gialla nel mondo dei platform tridimensionali, all'epoca il gioco ha riscosso un buon successo con oltre 1.5 milioni di copie, questo classico del catalogo PlayStation si appresta ora a tornare sui nostri schermi con una grafica migliorata, un'interfaccia grafica più pulita e ottimizzazioni alla stabilità e in generale al comparto tecnico.

Oltre alla modalità avventura (denominata Quest Mode), Pac-Man World Re-Pac presenta la modalità Maze Mode con labirinti tridimensionali oltre alla possibilità di giocare con l'originale Pac-Man, da sbloccare terminando la Quest Mode. Sei le aree da esplorare: Ghost Island, Pirate Area, Ruins Area, Space Area, Funhouse Area, Factory Area e Mansion Area, ognuna con speciali collezionabili da sbloccare, boss esclusivi e ambientazioni assolutamente uniche sempre diverse.

Pac-Man World Re-Pac esce il 26 agosto su PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC Windows via Steam. Un tuffo nel passato per gli amanti dei giochi di piattaforme 3D, Pac-Man World è un classico che si prepara a tonare in versione restaurata su tutte le console e PC.