Da Pac-Man a Zelda, le principali serie animate tratte dai videogiochi in video

Ispirati dall'annuncio di The Cuphead Show, nuova serie animata basata sull'eccezionale run 'n' gun di Studio MDHR prodotta da Netflix, abbiamo ben pensato di guardare al passato e fare un ripasso di tutte le serie animate ispirate dai videogiochi.

Nel viaggio a ritroso nel tempo compiuto sotto la guida del nostro Gabriele Carollo, abbiamo riscoperto prodotti come Pac-Man, serie prodotta nel 1982 da Hanna-Barbera, a cui dobbiamo show come Tom & Jerry e I Flintstones. La celebre casa di produzione realizzò la bellezza di 44 episodi, suddivisi in due stagioni, andando a comporre una delle prime serie animate ispirate ai videogiochi. Nel 1983 toccò a Saturday Supercade, che portò in TV un cast intero di personaggi presi di peso dai celebri coin-op delle sale giochi, da Frogger a Donkey-Kong, passando per Qbert e Mario, che all'epoca vestiva i panni da villain!

Questo è solo l'inizio, tuttavia. Negli anni successivi l'idraulico italiano è stato protagonista di uno show tutto suo, e sono emersi prodotti dedicati a Sonic, Zelda, Street Fighter, Mega Man e molti altri. Preferiamo non rovinarvi il piacere della scoperta e lasciarvi al nostro Video Speciale, che potete ammirare in cima a questa notizia. Buona visione!