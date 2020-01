Il Pacchetto Leggende Congelate di Fortnite tornerà presto in vendita

Il Pacchetto Leggende Congelate di Fortnite sta per tornare: pubblicato alla fine del 2018, il Frozen Legends Bundle apparentemente sarà disponibile nuovamente a partire dalla giornata di oggi, lunedì 20 gennaio 2020.

Si tratta(va) di un bundle esclusivo con ricompense uniche e dunque è molto strano che Epic Games abbia deciso di metterlo nuovamente in vendita, vanificando così gli sforzi di chiunque lo abbia acquistato in precedenza. Il bundle sarà disponibile in Italia nella notte o al più tardi nelle primissime ore della mattinata di domani, il prezzo non è stato reso noto ma dovrebbe essere pari a 24.99 euro (confermati i 24.99 dollari negli USA), il pacchetto proporrà tre skin "congelate" con relativi dorsi e accessori, apparentemente senza alcuna differenza rispetto al precedente set.

Questo è un periodo di grandi cambiamenti per Fortnite, recentemente Epic Games ha dato vita alle Skin Serie d'Icone dedicate a celebri creatori di contenuti, la prima skin di Ninja è già disponibile, presto arriveranno anche altri outfit e contenuti basati su streamer di Fortnite, ad esempio è stata pubblicata proprio oggi nel negozio l'emote di Pokimane e c'è già chi ipotizza l'arrivo di una skin di Tfue, celebre membro del FaZe Clan.