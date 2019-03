Fornite: Il pacchetto leggendario di Lava è disponibile nel negozio

Epic Games ha finalmente reso disponibile per il download il nuovo pack di Fortnite, il Pacchetto Leggende di Lava è ora disponibile per l'acquisto su PC, Mac, iOS, Android, PS4, Xbox One e Nintendo Switch al prezzo di 19.99 euro. Ma cosa include esattamente?

A fronte di un prezzo d'ingresso non troppo contenuto (ma in linea con i precedenti pacchetti di Fortnite) il Pacchetto Leggende di Lava include:

Deltaplano Ali di lava

Costume Valchiria in fusione

Dorso decorativo Ali della valchiria in fusione

Costume segugio da guerra in fusione

Dorso decorativo Mantello decorato in fusione

Ben cinque diversi oggetti tra cui due skin, un deltaplano e due dorsi decorativi da utilizzare in modalità Battle Royale e Modalità Creativa. Ricordiamo che da oggi è nuovamente disponibile anche la skin Honor Guard di Fortnite associata alla promozione Honor View 20, l'iniziativa è stata lanciata a metà febbraio e poi spesa a causa di un bug che permetteva di generare un numero infinito di codici per il download. I problemi sembrano ora essere stati risolti ed il costumo esclusivo di Honor è nuovamente riscattabile da tutti i possessori dello smartphone della casa cinese.