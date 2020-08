Pacer: l'arcade racing ispirato a Wipeout esce a settembre su PC, PS4 e Xbox One

Dopo il mezzo passo falso compiuto con il progetto di Formula Fusion, gli autori di R8Games annunciano con un video la data di lancio ufficiale su PC e console di Pacer, il loro prossimo racing game in salsa arcade ambientato "idealmente" nella medesima dimensione sci-fi di Wipeout.

Il contesto ludico scelto dal team di R8 per dare forma a questo titolo, infatti, sembra essere lo stesso della celebre serie racing di Sony. Il nostro compito è quello di partecipare al PACER World Championship, una competizione ad alto contenuto di ottani che vede per protagonisti i piloti più talentuosi di questa disciplina.

La rosa di veicoli che potremo scegliere sarà composta da 5 modelli da competizione del 2075, ciascuno caratterizzato da un proprio modello di guida e da caratteristiche specifiche tra abilità e aerodinamica avanzata. Quanto ai contenuti, si segnala la presenza di 14 tracciati (che diventano 56 se si considerano anche le varianti Night, Mirrored e Reverse), di una Carriera singleplayer e di 7 modalità multiplayer per dare vita a gare online da massimo 10 utenti.

I motori ad antigravità di Pacer entreranno in funzione a partire dal 17 settembre, in coincidenza dell'approdo su PC, PlayStation 4 e Xbox One della nuova proprietà intellettuale realizzata dagli ex sviluppatori di Wipeout.