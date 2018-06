Pachter: i giochi Sony hanno un attach rate inferiore a quelli Nintendo per i third party

Michael Pachter è tornato a dire la sua sul mercato dei videogiochi, facendo un paragone tra le esclusive PlayStation 4 e quelle Switch in termini di attach rate. Secondo l'analista, in questo senso Sony rimane ancora indietro a Nintendo per la concorrenza dei titoli third party.

"Credo che il numero limitato di third party disponibili su Switch fornisca un grosso vantaggio alle esclusive Nintendo. Se sulla console ibrida non puoi giocare a Battlefield, a GTA o a Call of Duty, del resto, hai meno opzioni di scelta quando vuoi acquistare un titolo di alto profilo. Al contrario, su PlayStation 4 ci sono tanti giochi di terze parti che competono con le produzioni interne di Sony, spingendo gli utenti della console a dover scegliere tra un Red Dead Redemption 2 e uno Spider-Man (citando i titoli di prossima uscita)." spiega Michael Pachter, osservando come le esclusive PS4 sono costrette a competere con i grandi giochi multipiattaforma.

Dall'altro lato, i firsy party della grande N riescono come sempre a monopolizzare l'attenzione degli utenti Nintendo, ottenendo percentuali di diffusione difficili da replicare "Le vendite dei giochi Nintendo non sono quasi mai nella norma...se pensiamo a Zelda Breath of the Wild, per esempio, il suo attach rate avrà raggiunto qualcosa come l'80% della base installata di Switch. Non esiste nemmeno un gioco Sony in grado di competere con queste percentuali." osserva infine l'analista, sottolineando come i first party Nintendo tendano ad avere un appeal "familiare" e "amichevole", al contrario di certe esclusive Sony (quali God of War e The Last of Us) che possono tagliare fuori una certa fetta di pubblico per via dei loro contenuti maturi.

Siete d'accordo con le parole di Michael Pachter?