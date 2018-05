Michael Pachter: nuova Xbox nel 2020, ma prima usciranno Halo 6 e Gears of War 5

Il noto analista di Wedbush Industries, Michael Pachter, ha recentemente concesso un'intervista a GamingBolt nella quale ha parlato della prossima console di Microsoft e dei seguiti di due dei suoi franchise di maggior successo.

Secondo lui, la prossima Xbox verrà lanciata sul mercato tra due anni esatti, nel 2020. Prima di allora, tuttavia, verranno pubblicati Halo 6 e Gears of War 5, titoli in realtà non ancora annunciati. Queste le sue esatte parole: "Credo che Xbox Two, o qualunque sia il nome con cui decideranno di chiamarla, arriverà nel 2020, ma sarei molto sorpreso se non venissero lanciati Halo e Gears prima di allora".

Ha poi aggiunto: "Se dovessi scommettere, punterei su Halo in arrivo quest'anno, Gears nel 2019. Microsoft è piuttosto tranquilla in questo periodo, ma li pubblicherà nel giro di due anni. Se invece la nuova Xbox arriverà prima, uno dei due verrà pubblicato come titolo di lancio. In tal caso, non sarebbe un'esclusiva, ma girerebbe sia su old che su next gen, esattamente come The Legend of Zelda di Nintendo, uscito su Wii U e Switch".

Cosa ne pensate delle sue parole? Secondo voi c'ha visto giusto sull'anno di lancio della prossima Xbox? Per quanto riguarda i due titoli sopra menzionati, siamo ancora in attesa di un annuncio: con l'E3 2018 alle porte, in ogni caso, tutto è possibile. Gears of War 5, ad esempio, è uno dei tanti titoli apparsi nel listino di Wal Mart.