Pacific Drive arriva nel 2023 su PlayStation 5: trailer allo State of Play

Dal PlayStation State of Play di settembre arrivano diversi annunci legati a nuove IP. Mentre i ragazzi di Team Ninja presentano il reveal trailer di Rise of the Ronin, gli autori di Ironwood Studios invitano i giocatori a immettersi su di una strada buia e minacciosa.

Con il trailer che trovate in apertura a questa news, la software house svela il suo nuovo progetto: Pacific Drive. Descritto come un connubio tra un gioco di guida ed un'esperienza survival, la produzione calerà i giocatori a bordo di una quattroruote. Con visuale in prima persona, il titolo condurrà i novelli autisti al cuore della Zona, un'area che pare celare al suo interno un'ampia rassegna di minacce e misteri.

Ambientato negli Stati Uniti d'America del 1955, Pacific Drive evoca un quadro distopico, nel quale l'Olympic Peninsula è stata colpita da un disastro nucleare, con conseguente degrado ambientale e lo sviluppo di orrori sovrannaturali. Il gioco di debutto di Ironwood Studios è descritto come un "road-lite" e presenterà al suo interno diverse meccaniche legate al genere roguelike. In sviluppo dal 2019, anno di fondazione del team, Pacific Drive è atteso su PlayStation 5 nel corso del 2023.



Dallo show Sony, arriva inoltre il nuovo trailer di Stellar Blade, precedentemente conosciuto come Porject EVE.