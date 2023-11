Pacific Drive, il momento tanto atteso si avvicina: febbraio 2024 è la nuova data d'uscita

Sfortunatamente, la spiacevole notizia era già giunta da alcune settimane: il day one di Pacific Drive è previsto per il 2024, ma in compenso il gioco uscirà in versione fisica con la Deluxe Edition presso alcuni rivenditori specializzati. Non si sapeva ancora l'esatta finestra di pubblicazione del titolo, ma oggi sono arrivate delle novità.

Dopo aver visto la Zona di Esclusione Olimpica di Pacific Drive su PC e PS5 in video, è il momento di pensare all'avvenire del progetto ideato da Ironwood Studios e Kepler Interactive: Pacific Drive uscirà nel febbraio 2024. Il momento di affrontare i pericoli soprannaturali alla ricerca di nuove risorse grazie alla propria station wagon si fa sempre più vicino e più interessante. La nuova esperienza survival basata sull'esplorazione della fittizia e surreale zona Nord-Ovest degli USA è prossima alla sua uscita, anche se mancano ancora alcuni mesi.

Pacific Drive verrà rilasciato il 22 febbraio 2024 su Steam, PlayStation 5 ed Epic Games Store. Pronti a mettere piede in un mondo digitale che ha davvero molto da offrire ai fan del genere di riferimento? Se sì, su quale piattaforma darete il via al vostro viaggio? Non esitate a farci sapere le vostre prime impressioni sul titolo qui sotto nei commenti. Manca ancora un po' all'anno nuovo e al mese di febbraio, ma febbraio 2024 sarà anche il mese di Pacific Drive.