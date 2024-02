Pacific Drive, si avvicina l'uscita: quanto pesa e quando inizia il pre-load su PS5?

Giorno dopo giorno, ci avviciniamo sempre di più al lancio di Pacific Drive su PS5 e PC. Il survival post-apocalittico tanto atteso ha da poco sfrecciato con un nuovo video gameplay messo a punto per pubblicizzare l'avventura targata Ironwood Studios e Kepler Interactive in uscita il 22 febbraio, ma dalla rete sopraggiungono altre informazioni sull'action sci-fi di questo mese.

Dall'account Twitter/X di PlayStation Game Size arrivano ulteriori dettagli sul titolo in questione: nello specifico, sono stati rivelati il peso in GB e la data del pre-load di Pacific Drive. Una delle possibili sorprese del mese appena entrato giungerà tra non molto tempo sull'ecosistema PC e tra le fila della line-up videoludica dell'ammiraglia di casa Sony, e ci vorrà meno tempo per poter procedere con il download anticipato di Pacific Drive, un survival originale e fuori dagli schemi.

Pacific Drive peserà 15.563 GB su PS5 e sarà disponibile al pre-load dalle ore 00:00 del 20 febbraio. L'accesso al download in anticipo avverrà con i canonici due giorni che separano gli utenti dal day one effettivo, come visto in tanti altri casi con ulteriori IP del mercato. Siete interessati al pre-load (ma soprattutto all'acquisto) di Pacific Drive? Sarete in grado di affrontare "i pericoli soprannaturali della Zona di esclusione olimpica"? L'unica salvezza sarà la propria station wagon, la quale salverà i giocatori dai pericoli che incomberanno sul personaggio di questa avventura prossima a debuttare su PS5 e PC.