Pacific Drive, siete curiosi di provarlo? La demo è ora gratis su Steam

Questa settimana è alquanto importante per i membri del client Valve: da oggi, infatti, sono arrivate centinaia di demo gratis su Steam con il nuovo Next Fest, grazie alle quali sarà possibile provare quelli che saranno alcuni dei titoli che comporranno la line-up videoludica del 2024. Tra questi, in particolare, c'è l'atteso Pacific Drive.

Siete curiosi di provare Pacific Drive, il gioco Ironwood Studios e Kepler Interactive? Non manca molto al suo debutto sul mercato PC e PS5: il titolo infatti, giungerà sulle pagine degli store dalla giornata del 22 febbraio 2024. Ci sono solo poche settimane che ci separano dal day one del titolo dalle tinte action-fantascientifiche, ma se l'attesa per il progetto è elevata potete placare da ora il desiderio di cimentarvi con una nuova avventura.

La demo di Pacific Drive è disponibile gratuitamente su Steam. Steam Next Fest ha portato con sé la possibilità di mettere piede nella temibile Zona di esclusione olimpica, permettendo di affrontare tutti i pericoli che giungeranno per il videogiocatore intento a scoprire un nuovo mondo targato Ironwood Studios e Kepler Interactive. Tra circa due settimane sarà il momento di provare con mano la versione definitiva del gioco. Però, dopo aver contemplato le qualità di Pacific Drive con il nuovo video gameplay per il survival post-apocalittico su PC e PS5, è arrivata l'ora di immergersi nell'azione vera e propria con la demo gratis.