Pacific Drive: dayone al 2024, ma il gioco uscirà in versione fisica con la Deluxe Edition

Gli ultimi mesi sono stati particolari per il progetto ideato da Ironwood Studios e Kepler Interactive: il survival post-apocalittico Pacific Drive arriverà nel 2024, con una finestra di lancio prevista per il Q1 ma ancora da confermare. Pacific Drive non è ancora pervenuto, ma dal web giungono notizie importanti per chi è interessato al titolo.

Pacific Drive uscirà in formato fisico con una Deluxe Edition, come visto attraverso la sezione dedicata ai preordini del sito retail videogamesplus. Dopo che la Zona di Esclusione Olimpica ha inquietato tutti nel video presentazione di Pacific Drive al Future Games Show del 2023, è tempo di tornare ad attendere il progetto e la sua nuova controparte non digitale, disponibile per gli amanti del feticcio fisico grazie al lavoro di Maximum Games.

Pacific Drive Deluxe Edition sarà disponibile a soli 49,99 dollari canadesi (corrispondenti a poco più di 33,50 euro con il tasso attuale) e, stando alla descrizione fornita dallo store digitale presso le informazioni nella scheda del titolo, sappiamo che la versione retail del titolo conterrà al suo interno:

Gioco base;

Set di tre carte artistiche dal "cuore della Zone di Esclusione Olimpica";

Diario di viaggio di 24 pagine;

Custodia Deluxe;

Copertina reversibile per la custodia del gioco;

Pacchetto di oggetti cosmetici da riscattare in-game.

Cosa ne pensate dell'edizione Deluxe di Pacific Drive? Siete interessati al gioco? Se sì, effettuerete il preorder di Pacific Drive in formato fisico? Si attende ancora l'annuncio di una data ufficiale, ma il progetto di Ironwood Studios e Kepler Interactive ha conquistato i fan delle avventure sci-fi dalle tinte action.