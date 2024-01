Pacific Drive sfreccia su PC e PS5: nuovo video gameplay per il survival post-apocalittico

Il viaggio nella Zona di Esclusione Olimpica di Pacific Drive prosegue con l'ultimo video approfondimento realizzato da IGN.com che ci proietta nella dimensione post-apocalittica di questo interessante survival 'motorizzato' in arrivo tra poche settimane su PC e in esclusiva console su PlayStation 5.

Il nuovo progetto firmato dagli studi Ironwood ci metterà alla guida della station wagon di un uomo chiamato ad attraversare una zona estremamente pericolosa: il nostro alter-ego dovrà fare appello a tutto il suo coraggio, e alle sue abilità da meccanico e survivalista, per uscire indenne da quest'area, non prima però di raccogliere tutti i dati necessari ai ricercatori per studiare le misteriose Anomalie che infestano questo angolo di Nord America.

L'analisi delle Anomalie correrà di pari passo con la ricerca degli strumenti per garantire la sopravvivenza del protagonista: solo attraverso la costante manutenzione della station wagon sarà infatti possibile superare indenni la Zona di Esclusione Olimpica, da qui l'importanza del sistema di crafting deputato a gestire le migliorie e i potenziamenti della carrozzeria, del motore e delle altre componenti dell'auto.

Pacific Drive sarà disponibile dal 22 febbraio su PC e PlayStation 5. Se volete saperne di più su questa esperienza in prima persona a tinte oscure, vi rimandiamo alla nostra anteprima di Pacific Drive, un survival originale e fuori dagli schemi.