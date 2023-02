Pacific Drive: il survival post-apocalittico sfreccia su PS5 nel nuovo video gameplay

Dalle colonne del PlayStation Blog, gli studi Ironwood riaprono una finestra sull'universo post-apocalittico di Pacific Drive con un video gameplay che mostra le ambientazioni dell'esclusiva PS5 in uscita nel 2023.

La nuova esperienza survival firmata dalla software house di Seattle ci metterà alla guida della station wagon di un uomo disperso nel cuore della Zona, un'area estremamente pericolosa. Il nostro alter-ego coglierà questa opportunità per studiare le Anomalie, delle misteriose entità che vagano per la Zona causando tutta una serie di effetti atmosferici ed elettrici che terrorizzano gli abitanti dei villaggi limitrofi in questa versione alternativa degli Stati Uniti di metà anni '50.

L'analisi delle Anomalie sarà però solo una delle numerose attività da svolgere in Pacific Drive: il nostro alter-ego potrà garantirsi la sopravvivenza solo attraverso la raccolta delle risorse necessarie per sostituire le parti di auto colpite dalle Anomalie.

Sempre grazie al profondo sistema di crafting elaborato dagli studi Ironwood sarà possibile potenziare la station wagon migliorando la carrozzeria con lamiere grezze, piastre speciali e componenti uniche per proteggersi dai rischi della Zona. Cosa ne pensate di questa avventura post-apocalittica a tinte survival? Fatecelo sapere con un commento dopo aver dato un'occhiata al video gameplay e alle immagini di Pacific Drive su PlayStation 5 che trovate in calce e in cima alla notizia.