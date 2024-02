Pacific Drive: nuovo video sulle ambientazioni del survival 'on the road'

Dopo aver svelato i segreti del gameplay di Pacific Drive con un video, il team Ironwood confeziona un nuovo filmato ingame dedicato, questa volta, all'impegno profuso dalla software house indipendente nel dare forma alle ambientazioni di questo interessante survival 'on the road'.

L'ultimo trailer datoci in pasto da Ironwood ci porta nella Zona di Esclusione Olimpica, una regione del Nord America dominata dalla presenza di misteriosi fenomeni atmosferici determinati da quelle che i locali i ricercatori, non conoscendone la natura né tantomeno l'origine, si limitano a chiamare 'Anomalie'.

Il nostro compito sarà quello di attraversare la Zona di Esclusione per raccogliere tutti i dati richiesti dagli scienziati per studiare le Anomalie. Per riuscire in questa sua impresa, il nostro alter-ego dovrà fare appello alle sue abilità da meccanico e survivalista: nel corso dell'avventura sarà infatti necessario garantire la sopravvivenza del protagonista attraverso la manutenzione della station wagon utilizzata per attraversare la Zona.

Sotto il profilo strettamente ludico, il titolo trae spunto proprio dalla simbiosi tra il personaggio e la sua auto per concretizzare a schermo un'esperienza survival incentrata sulla manutezione della station wagon e sul crafting degli strumenti e degli utensili necessari per creare e installare i potenziamenti per la carrozzeria, il motore e le altre componenti usurate dal percorso accidentato tra i boschi e danneggiate dal contatto con le Anomalie.

Il lancio di Pacific Drive è fissato per il 22 febbraio su PC e in esclusiva console su PlayStation 5. Per un ulteriore approfondimento, qui trovate il nostro speciale su Pacific Drive, influenze e ispirazioni di un intenso survival on the road.