Pacific Drive: il nuovo video gameplay ci porta nella Zona di Esclusione Olimpica

Il viaggio a tinte survival di Pacific Drive sta per iniziare su PC e PlayStation 5: in vista del lancio, la redazione di Game Informer ha aperto una finestra sul misterioso universo della nuova esperienza a tinte paranormali degli studi Ironwood con un filmato dimostrativo di quasi 17 minuti.

Il video realizzato da GI traccia la strada che dovremo percorrere (non solo in senso figurato) per garantire la sopravvivenza del nostro alter-ego. L'esperienza 'road-lite' tratteggiata da Ironwood ci sprona infatti a viaggiare nella Zona di Esclusione Olimpica per raggiungere la nostra meta finale, non prima però di attraversare questo angolo di Stati Uniti nord-occidentali pieno di anomalie ultraterrene che minacciano qualsiasi sprovveduto che osi attraversare quest'area.

Tra un'attività e l'altra, il protagonista potrà servirsi degli strumenti di fortuna reperiti scendendo dall'auto ed esplorando a piedi le strutture che imperlano la mappa, anche se buona parte del tempo di gioco lo trascorreremo alla guida del mezzo di fortuna che, di tanto in tanto, dovremo potenziare per sbloccare nuovi equipaggiamenti e garantirci la sopravvivenza dai fenomeni atmosferici e dalle enigmatiche scariche di energia scaturite dalle anomalie.

Il lancio di Pacific Drive è previsto per il 22 febbraio su PC e in esclusiva console su PlayStation 5. Già che ci siamo, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra anteprima di Pacific Drive, un survival originale e fuori dagli schemi.