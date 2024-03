Mai più Pad scarichi con questo caricatore Fachixy in offerta su Amazon

La stazione di ricarica per controller PS5 di Fachixy offre una carica veloce per due controller ufficiali PS5 contemporaneamente, con un tempo di ricarica di circa 2 ore. E' in offerta su Amazon, date un'occhiata!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Dotata di protezione intelligente contro sovraccarichi, surriscaldamento e cortocircuito, è alimentata tramite cavo USB per l'uso con la console PlayStation 5. L'alimentatore ed i cavi sono tutti compresi nello scatolo.

La sua estetica moderna include un indicatore LED che segnala lo stato di standby, di carica e di ricarica completata. Quando il pad sarà completamente carico, il led verde vi avviserà e potrete usare il pad.

La base è progettata per abbinarsi visivamente al controller PS5, fornendo non solo una carica conveniente ma anche un supporto stabile.

