I Paesi Bassi inaugureranno uno stadio dedicato all'esport nel 2020

Il Rabo Esports Stadium di Amsterdam, pare, sarà composto da ex edifici scolastici e sportivi riqualificati. Il nuovo polo polifunzionale diverrà una sorta di centro per gli esport, il gaming in generale e le innovazioni tecnologiche. Il campus si estenderà su 10.000 metri quadrati e sarà sponsorizzato da Rabobank e H20 Esports.

Molti paesi hanno iniziato a investire nell'esport sotto forma di luoghi di aggregazione fisica. E con la Overwatch League e l'imminente Call of Duty League che passerà a un modello in franchising, è probabile che vedremo molti altri paesi dotarsi di arene e stadi.

Inoltre, sono sempre di più le città che si sono accorte del grande potenziale degli eventi live in termini di turismo ed economia locale.

Il nuovo stadio avrà molti usi ma uno dei fondatori di H20, Dirk Tuip, lo ha esplicitato in un'intervista: “Con H20 realizziamo un sogno sul quale stiamo lavorando da anni. H20 esports vuole creare un ecosistema per sviluppare la prossima generazione attraverso i videogiochi, l'esport e la tecnologia creativa. Il mercato degli esport vede una forte crescita, a cui giovani si sentono fortemente connessi. Con H20 Campus...ci colleghiamo esplicitamente alla formazione e all'istruzione. I giocatori, gli esport e gli influencer rappresentano il futuro."

In altre parole, lo stadio avrà il compito di dare un hub centrale ai diversi gruppi e membri del mondo degli esport e del gaming per riunirsi e interagire. Dalle startup alle organizzazioni affermate, lo stadio Rabo Esports dovrebbe offrire un porto sicuro per tutti, anche per alcune aziende e startup legate prettamente all'innovazione tecnologica. Ovviamente, il boom dell'esport dovrebbe anche sostenere l'economia locale, rendendo Amsterdam un luogo più popolare e accattivante per le aziende del settore del gaming.

L'affascinante metropoli, peraltro, è già stata sede dei mondiali 2018 di Hearthstone e delle finali europee di Super Smash Bros. Ultimate.

L'interesse per lo stadio è già molto alto: deve ancora essere inaugurato e già circa 75 giorni sono prenotati per eventi e attività connesse al mondo esport.