Pagan Online disponibile da oggi in Accesso Anticipato

Wargaming e Mad Head Games lanciano oggi su Steam e Wargaming.net l’accesso anticipato di Pagan Online, adrenalinico hack n slash action RPG. Pagan Online è ora disponibile al prezzo di 26,99 euro.

Pagan Online segue le orme dei classici dungeon crawlers ridefinendo il genere degli action RPG con azione PVE sessions-based, personaggi in stile MOBA e combattimenti impegnativi facili da affrontare, ma difficili da padroneggiare al meglio. Il gioco presenta le seguenti caratteristiche:

Intenso gameplay PVE session-based in una grande varietà di ambienti interattivi e scontri generati proceduralmente

Otto personaggi sbloccabili con stili di gioco davvero unici

Combattimenti impegnativi e controlli WASD che richiedono tattiche precise e una provetta esecuzione

Un’ambientazione fantasy originale ispirata alla mitologia slava pre-cristiana

Una campagna single player su cinque atti con tre livelli di difficoltà per neofiti e giocatori più esperti

Varie modalità di gioco che includono eventi giornalieri e settimanali, caccia a mostri, uccisioni e altro ancora

Loot infinito e sistema di crafting che permette ai giocatori di personalizzare il loro aspetto e il load-out per sfide specifiche

“Con Pagan Online, il nostro obbiettivo è portare a un nuovo livello il genere degli action RPG. Mentre sediamo sulle spalle dei giganti di questo genere di giochi, il nostro obbiettivo è quello di regalare ai giocatori una fresca esperienza hack’n slash in modo tale che essi possano tornare a riviverla continuamente”, ha dichiarato Jacob Beucler, Publishing Director at Wargaming. “L’accesso anticipato è il primo passo per portare Pagan Online nelle mani dei giocatori di tutto il mondo mentre continueremo la nostra opera di rifinitura e pulizia del gioco”.



“Siamo veramente emozionati e orgogliosi di portare questo progetto intriso di passione in accesso anticipato e non vediamo l’ora di sentire quello che ne pensano i giocatori”, ha dichiarato Uros Banjesevic, Chief Creative Officer of Mad Head Games. “Il feedback dei giocatori è incredibilmente importante per noi e non vediamo l’ora di lavorare con la community mentre continueremo ad ampliare il gioco. Vogliamo fare di Pagan Online un titolo in cui gli appassionati di action RPG possano letteralmente affondare i loro denti e la community giocherà un ruolo fondamentale in questo processo”.



Al lancio dell’accesso anticipato Pagan Online è un’esperienza single player, con una modalità cooperativa in arrivo a breve. Nuovi contenuti saranno aggiunti al gioco nei prossimi mesi, incluse nuove zone, nuovi nemici e nuove estensioni della storia.