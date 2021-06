Painkiller: annunciato il nuovo capitolo della serie FPS, sviluppato da Saber Interactive

Continuano ad arrivare a raffica i nuovi annunci del Summer Game Fest 2021 presentato da Geoff Keighley. Durante l'evento digitale è stato concesso spazio anche al reveal del nuovo capitolo della serie di Painkiller.

A quanto pare il titolo è in via di sviluppo presso gli studi di Saber Interactive in collaborazione con Prime Matter, la nuova Premium Gaming Label di Koch Media. La software house statunitense è già nota al pubblico per titoli come World War Z, NBA Playgrounds e in passato ha anche offerto il proprio contributo per la realizzazione di giochi del calibro di Halo: Combat Evolve Anniversay e Quake Champions.

Sfortunatamente l'annuncio è stato diffuso semplicemente a voce, e non è stato mostrato alcun materiale che ci permettesse di dare un primo sguardo al titolo. Attualmente, sappiamo solo che il gioco includerà una modalità multiplayer cooperativa e che sarà pubblicato su PC e console. Maggiori dettagli verranno diffusi domani, durante l'evento E3 che terrà Koch Media.

La serie sparatutto in prima persona di Painkiller era ferma dal 2012, quando uscì Painkiller: Hell and Damnation (qui potete recuperare la nostra Recensione), remake del capostipite del franchise risalente al 2004. Dopo quasi 10 anni di richieste da parte della fanbase, i giocatori possono finalmente gioire in attesa che Saber possa pubblicare i primi filmati di gioco. Vi consigliamo di connettervi al canale Twitch di Everyeye domani venerdì 11 giugno alle ore 21:00, quando verrà trasmessa la conferenza digitale di Koch Media.