A Painter's Tale Curon 1950 disponibile da oggi su PC

In estate vi abbiamo comunicato la disponibilità della demo di A Painter's Tale Curon 1950 su Steam, adesso il gioco sviluppato da Monkeys Tales Studios in collaborazione con IVIPRO è finalmente disponibile su PC in versione completa.

A Painter's Tale racconta di un pittore che, in visita all'attuale Curon Venosta, viene trascinato nelle profondità del lago da una misteriosa figura femminile e si risveglia nel passato, nell'antico borgo, così come si presentava prima che venisse inghiottito dalle acque. Alla dimensione storica si affiancano elementi e personaggi immaginari.

Gli sviluppatori fanno sapere che "L'antico borgo di Curon e i suoi edifici sono stati ricostruiti con la tecnica voxel a partire sia da documentazione fotografica d'epoca, sia dal modellino oggi custodito al Museo Alta Val Venosta. Lungo l'avventura è possibile sbloccare e collezionare schede e bozzetti dedicati al passato di Curon e alle tradizioni dell'Alto Adige. Ad accompagnare questo viaggio tra fiction e realtà, dipinti a olio realizzati appositamente per il videogame e inseriti all'interno della trasposizione digitale del borgo. Pittura su tela ma anche su legno, elemento cardine – quest'ultimo – della quotidianità e della cultura altoatesina."

A supportare il videogioco l'Associazione IVIPRO, coinvolta da vicino in tutte le fasi di progettazione, ricerca e dialogo con le istituzioni. L'obiettivo? Veicolare una conoscenza più approfondita e varia dell'Italia e proporre itinerari narrativi che scavino in profondità nella sfaccettata ricchezza della penisola, per dare sempre più spazio a territori videoludicamente meno battuti.

A Painter's Tale Curon 1950 è in vendita su Steam al prezzo di 6.90 euro, compatibile con PC e Mac e localizzato in inglese, tedesco e italiano.