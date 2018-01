Paladins: annunciata la modalità "Battlegrounds" ispirata alle Battle Royale

In occasione dell', è stata annunciata una nuova modalità in arrivo su, l'heero shooter free-to-play disponibile ora per PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Ispirata alle Battle Royale, ed in particolar modo a PUBG - come dimostra anche il titolo scelto da Hi-Rez - la modalità Battlegrounds sarà introdotta in Paladins nel corso del 2018. Come facilmente intuibile, questa nuova modalità metterà i team di giocatori gli uni contro gli altri in partite da un massimo di 100 giocatori e della durata limite di 20 minuti di gioco. Come nelle altre Battle Royale, anche in Paladins una nebbia costringerà man mano i giocatori ad accalcarsi in un punto sempre più concentrato della mappa. Presente inoltre il loot, essenziale per potersi equipaggiare al meglio in vista degli scontri a fuoco con gli avversari.

Hi-Rez Studios promette di portare un'esperienza innovativa con la modalità Battelgrounds, che non si limiterà ad emulare quanto fatto da altri giochi: la differenza, infatti, la giocheranno i poteri speciali degli eroi, che - stando alle speranze della software house - andranno a rinnovare il concetto di Battle Royale. In cima alla notizia potete dare uno sguardo al trailer di annuncio, che sfortunatamente non mostra ancora alcuna sequenza di gameplay tratto dalla nuova modalità.