Paladins: Beta di Battlegrounds confermata per il primo trimestre 2018

Parlando ai microfoni di DualShockers,ha confermato che la Beta di Battlegrounds , la nuova modalità in stile Battle Royale di, verrà resa disponibile per i giocatori entro il primo trimestre del 2018.

Entro marzo 2018, dunque, gli utenti di Paladins potranno provare in anteprima la nuova modalità Battlegrounds. Trattandosi di una variante di gioco ispirata ai Battle Royale, i giocatori verranno messi gli uni contro gli altri in partite da massimo 100 partecipanti, con l'immancabile loot da raccogliere sulla mappa e la necessità di equipaggiarsi al meglio per avere chance migliori contro gli avversari.

Ricordiamo che Paladins è attualmente disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One.