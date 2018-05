Paladins: Champions of the Realm esce dall'Early Access l'8 maggio

Nella giornata di oggi, Hi-Rez Studios ha ufficialmente annunciato che Paladins: Champions of the Realm, heero shooter disponibile dal 2016 in Accesso Anticipato su PC, PS4 e Xbox One, sarà lanciato nella sua versione definitiva l'8 maggio.

"Siamo così entusiasti per il lancio ufficiale di Paladins", ha affermato Chris Larson, produttore esecutivo del gioco. "Vogliamo ringraziare sentitamente tutti i giocatori che nella Beta hanno speso del tempo giocandoci e hanno aiutato Paladins a crescere. La celebrazione del lancio è dedicata ai giocatori - è solo grazie a loro che Paladins è il grande gioco che è diventato oggi, avendo drasticamente migliorato l'interfaccia utente, il gameplay, l'aiming su console, la presentazione".

Nel suo lungo periodo in fase di Beta, Paladins è riuscito a raccogliere oltre 25 milioni di utenti. Chiunque abbia giocato all'heero shooter di Hi-Rez riceverà in regalo 200 cristalli da spendere in-game. Inoltre, approfittando del lancio di Paladins: Strike su dispositivi iOS e Android, sarà possibile ottenere due skin da sbloccare in Paladins: Champions of the Realm.

Per celebrare ulteriormente il lancio definitivo del gioco, si terrà all' Esports Arena di Las Vegas dal 5 al 6 maggio un torneo dedicato al gioco di Hi-Rez. Qui, si affronteranno sei team di giocatori professionisti che lotteranno per la vincita finale di 100.000 dollari.