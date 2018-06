Paladins: il cross-play su Switch sarà solo con gli utenti Xbox One

Dopo l'annuncio della versione Switch di Paladins, in arrivo il 12 giugno sul Nintendo eShop, l'executive producer del gioco ha dichiarato che le funzionalità di cross-play saranno disponibili solo per gli utenti della console ibrida e per quelli Xbox One.

Come potete leggere nel tweet riportato a fondo pagina, l'executive producer di Paladins ha confermato che le feature di cross-play saranno disponibili per gli utenti Nintendo Switch e Xbox One, ma non per quelli PlayStation 4. Anche in questo caso, dunque, Sony ha deciso di applicare le sue politiche restrittive verso questo genere di funzionalità, impedendo agli utenti PS4 di giocare online con i possessori delle altre console.

Una situazione simile si era presentata di recente anche con Minecraft e Rocket League, dove i giocatori Nintendo Switch e Xbox One potevano interagire tra loro grazie al cross-play, senza però incontrare il supporto di Sony.