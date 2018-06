Paladins esce su Nintendo Switch il 12 giugno con supporto al cross-play

Dopo diversi rumor in proposito, finalmente Hi-Rez Studios ha confermato ufficialmente la versione Nintendo Switch di Paladins, pubblicando per l'occasione un nuovo trailer. Il gioco debutterà sulla console ibrida il 12 giugno, supportando il cross-play e il frame rate a 60fps.

Come potete vedere nel trailer riportato in cima alla notizia, l'edizione Nintendo Switch di Paladins girerà a 60fps e supporterà il cross-play a partire dal lancio. Al momento non è chiaro se sarà possibile giocare anche con gli utenti PlayStation 4, ma stando alle politiche di Sony sul cross-play la feature potrebbe includere solo i giocatori Xbox One e PC.

Ottime notizie anche per il frame rate: la console ibrida riuscirà a gestire Paladins a 60fps, garantendo così una fluidità che si sposa alla perfezione con il ritmo frenetico del gioco. A questo punto resta da capire se ci saranno dei sacrifici in termini di risoluzione, soprattutto per quanto riguarda la modalità handheld, ma per saperne di più basterà attendere l'uscita del titolo su Switch programmata per il 12 giugno.

Dal momento che Paladins è stato confermato ufficialmente per la console ibrida, i rumor che ne hanno anticipato l'arrivo risultano ancora più credibili, lasciando pensare che lo stesso trattamento potrebbe toccare a breve anche per Fortnite e Dragon Ball FighterZ. Lo scopriremo all'E3 2018?