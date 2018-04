Paladins: Hell Gaming ancora campioni nella Paladins Italian League

Sontuosa prestazione degli Hell Gaming ClownFiesta nella Paladins Italian League Uproar #8, per la formazione azzurra quarta vittoria consecutiva in tornei italiani.

Brillante prestazione della formazione ClownFiesta dell’associazione sportiva dilettantistica Hell Gaming che ha vinto la Paladins Italian League Uproar #8.



Il torneo, giunto al suo ottavo appuntamento, ha visto la partecipazione di quindici squadre per un totale di quasi cento cyber-atleti partecipanti.



Dopo una cavalcata trionfale, gli Hell Gaming sono riusciti a conquistare il quarto successo consecutivo in questa manifestazione, riuscendo a superare in semifinale i Mevsk per 2-1 e in finale i CyberGround Anubi che hanno ceduto le armi alla formazione avversaria dopo un sonoro 2-0.



Gli Hell Gaming si confermano, nuovamente, come la squadra da battere e si apprestano a progettare il futuro con assoluto ottimismo consapevoli di essere, al momento, una delle formazioni più complete e competitive dell’intero panorama italiano per quanto riguarda gli eventi 5vs5.



Ottima anche la prestazione dei Crowned che hanno perso solo in semifinale dagli ottimi CyberGround Anubi che sono riusciti a prevalere per 2-1 in un incontro assolutamente non scontato e ricco di colpi di scena.



Nella finale valida per il terzo posto assoluto i Mevsk hanno regolato facilmente i Crowned riuscendo a salire sul gradino più basso del podio dopo aver fissato il tabellino sul risultato finale di 2-0.



Ricco il montepremi in cristalli offerto dagli organizzatori che è stato così distribuito:

Hell Gaming: 500 Cristalli x5;

CyberGround Anubi: 300 Cristalli x5;

Mevsk: 100 Cristalli x5.

L’intero torneo è stato seguito in diretta sul canale ufficiale della Paladins Italian League grazie al prezioso commento in lingua italiana di Jamor e AdicoS.