Paladins: Hi-Rez nell'occhio del ciclone per aver usato un artwork di Overwatch

Negli ultimi giorni Hi-Rez Studios è finita al centro di accese polemiche da parte dei videogiocatori. La software house che il mese scorso ha lanciato Paladins Strike su dispositivi Android e iOS è stata infatti accusata di aver utilizzato un artwork di Overwatch per pubblicizzare il suo nuovo MOBA per apparecchi mobile.

Come dimostrato nella GIF che trovate presso questo indirizzo, sembra proprio che Hi-Rez Studios abbia utilizzato un artwork a opera di Blizzard che ritrae la mappa Torre di Lijiang. In seguito alle polemiche, l’art director di Hi-Rez è intervenuto affermando che lo studio era completamente all’oscuro della cosa, l’immagine in questione era stata infatti commissionata a un’azienda esterna e nessuno degli sviluppatori al lavoro sul gioco vero e proprio è coinvolto nella vicenda. Il developer ha poi promesso che in futuro la software house effettuerà controlli più accurati sul materiale utilizzato. Per il momento Blizzard Entertainment, che intanto è nel bel mezzo dei festeggiamenti per il secondo anniversario di Overwatch, non ha commentato la vicenda. Cosa ne pensate?

Ricordiamo ai lettori di Everyeye che Paladins Strike, titolo free-to-play che unisce le meccaniche degli hero shooter e dei classici MOBA, è disponibile da circa un mese su dispositivi iOS e Android.