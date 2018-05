Paladins Italian League: Devilish Banjos campioni della decima edizione

Vittoria dei Devilish Banjos nella decima edizione della Paladins Italian League organizzata in collaborazione con la piattaforma tornei Uproar e Hi-Rez.

In occasione della decima edizione della Paladins Italian League Uproar, gli organizzatori hanno deciso di alzare l’asticella realizzando un evento davvero unico nel suo genere e cercando di offrire un servizio alla comunità italiana praticamente perfetto sotto ogni aspetto.



Invitante e spettacolare, in questo senso, il video di presentazione inserito il 30 aprile sulla pagina ufficiale dell’evento che ha contribuito a far scoprire al grande pubblico una competizione che si sta ritagliando uno spazio importante nella scena italiana degli sport elettronici grazie al duro lavoro di squadra.



Il torneo ha visto la partecipazione di undici squadre per un totale di settantadue giocatori che si sono dati battaglia all’interno di un tabellone ad eliminazione diretta che ha visto trionfare, a sorpresa, la formazione dei Devilish Banjos.



La squadra italiana, quarta di tabellone, è riuscita a superare nei quarti di finale il Team Crowned con il risultato di 1-0, riuscendo ad affrontare, in semifinale, la squadra degli Outplayed Hybris in un incontro che ha regalato tante emozioni al pubblico e che ha visto affrontarsi due formazioni di altissimo livello e molto ben organizzate.

Il risultato finale ha visto trionfare con un 2-1 estremamente tirato, la squadra dei Devilish Banjos che è riuscita a raggiungere una meritata finale con grande determinazione.



Dall’altro lato del tabellone, ancora una prestazione assolutamente convincente dei CyberGround Anubi che ultimamente sono sempre stabilmente nelle primissime posizioni nei tornei a cui decidono di prendere parte.



Per i CyberGround il percorso è stato decisamente più tortuoso, partiti dagli ottavi di finale, gli azzurri hanno dovuto superare il Team Sparta, gli Element Addicted e infine gli Onion Knights con tutti risultati secchi, lasciando zero possibilità di manovra ai propri avversari e domando qualsiasi velleità, chiudendo i conti con risultati secchi che lasciano spazio ai soli complimenti.



La finale che ha visto affrontarsi Devilish Banjos e CyberGround Anubi è stata semplicemente un vortice di emozioni, tra un giveaway e l’altro le due squadre hanno impreziosito il torneo con le loro giocate dando vita ad una serie di partite davvero incredibili sotto ogni aspetto.



L’intera serie è stata trasmessa in diretta sul canale ufficiale dell’evento ed ha visto trionfare i Devilish Banjos per 2-1 grazie ad un’ottima ultima mappa completamente dominata dove i CyberGround, forse, hanno mancato nel dps necessario a poter contrastare gli avversari che hanno chiuso agevolmente i conti.



I Devilish Banjos sono riusciti a portarsi a casa 5000 cristalli, i CyberGround Anubi hanno ottenuto complessivamente 3000 cristalli, mentre al terzo posto, grazie alla vittoria sugli Onion Knights per 2-0 gli Outplayed Hybris sono riusciti a guadagnare un bottino di 2000 cristalli messi in palio dagli organizzatori grazie anche al contributo diretto della Hi-Rez.



Seppur annunciato, il grande assente della serata è stato Adriano "Il Merlo" Milone ma a regalare emozioni e divertimento ci hanno pensato Adicos, Sgarli e Jamor che con le loro voci hanno permesso al pubblico di esaltarsi rendendo la serata estremamente piacevole.

Il prossimo appuntamento con la Paladins Italian League non è stato ancora annunciato ma gli organizzatori avranno sicuramente delle importanti sorprese in merito che riveleranno nel corso dei prossimi giorni.