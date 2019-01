Paladins non si prende troppo sul serio: ecco la Drunk Lore ufficiale

La Lore è un elemento che ha fatto la fortuna di titoli come Dark Souls, attirando l'attenzione di numerosi Content Creator che hanno cercato di ricostruire interamente l'universo delle varie opere. Ebbene, Paladins ha deciso di "prendere un po' in giro" questo tipo di narrativa, creando la sua Drunk Lore ufficiale.

Infatti, come potete vedere nei video presenti in calce alla notizia, Evil Mojo Games, software house nata dalla divisione di Hi-Rez Studios in tre diversi studi di sviluppo, ha pubblicato diversi video di questo tipo sul suo canale YouTube ufficiale. I personaggi coinvolti finora sono tre: Fernando, Bomb King e Makoa. Non vogliamo ovviamente spoilerarvi nulla e quindi non commenteremo ulteriormente la Drunk Lore.

Tornando alla separazione di Hi-Rez Studios in tre software house, ad agosto 2018 Hi-Rez ha preso la decisione, dopo la creazione di Skillshot Media, di creare tre nuovi studi: Titan Forge Games, Evil Mojo Games e Heroic Leap Games. Ogni studio ha il compito di sviluppare autonomamente uno dei progetti di Hi-Rez. Titan Forge Games gestisce SMITE, Evil Mojo Games si occupa di Paladins e Heroic Leap Games continua a lavorare su Realm Royale.

Per tutti i dettagli in merito a Paladins, vi consigliamo di consultare la nostra recensione risalente al 30 maggio 2018 e la nostra prova di Realm Royale.