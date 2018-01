Paladins: primo video gameplay per la nuova modalità Battlegrounds

In occasione dell', la nuova modalità in stile Battle Royale disi è mostrata per la prima volta in azione durante le partite giocate all'evento. Disponibile un video gameplay di quasi un'ora: lo trovate in cima alla notizia.

Dopo l'annuncio ufficiale di due giorni fa, Battlegrounds si mostra finalmente in azione nel suo primo video gameplay, con la possibilità di assistere ad alcune partite giocate in questa nuova modalità di Paladins ispirata ai Battle Royale. Come è facile immaginare, la variante di gioco propone intensi match fino a 100 giocatori con l'immancabile loot da raccogliere sul campo di battaglia.

Se invece non vedete l'ora di provarla con le vostre stesse mani, vi ricordiamo che entro marzo 2018 verrà pubblicata una Beta di Battlegrounds per tutti gli utenti di Paladins. Per tutte le altre novità, invece, vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana appena trascorsa.