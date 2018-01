Paladins Strike: il MOBA per iOS e Android si mostra in un nuovo trailer

Durante l'Hi-Rez Expo 2018,, MOBA in arrivo su dispositivi iOS e Android ad una data ancora da destinarsi, è tornato a mostrarsi in azione con un nuovo gameplay trailer.

Sappiamo ancora poco sul titolo targato Hi-Rez Studios, ma il filmato che vi abbiamo riportato in cima alla notizia può quantomeno dare un'idea preliminare sul gioco, che sembra quasi porsi come un titolo crossover tra Paladins: Champions of the Realm e SMITE, entrambi sviluppati da Hi-Rez.

Lasciandovi alla visione del trailer e delle immagini che trovate in calce, vi ricordiamo che Paladins Strike arriverà su dispositivi iOS e Android. Come già accennato, la data di lancio del gioco non è ancora stata rivelata. A proposito di Paladins, Hi-Rez ha inoltre annunciato l'arrivo della modalità Battlegrounds, basata sulle Battle Royal che tanto stanno spopolando nei tempi recenti.