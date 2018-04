Paladins: Trionfo europeo per il team italiano Hell Gaming Uancioc

Brillante prestazione degli Hell Gaming Uancioc che hanno conquistato il primo posto nella Paladins Challenge EU #11 superando in finale i Mevsk con il risultato di 2-0.

Il primo passo verso la conquista dell’Europa, per gli Hell Gaming Uancioc, passa attraverso l'ottima prestazione nell'EU Paladins Challenge #11.

II torneo organizzato dall’organizzazione Paladins Challenge con cadenza settimanale sulla piattaforma Battlefy ha visto la partecipazione di dodici squadre che si sono date battaglia per la conquista di un montepremi complessivo di circa 3500 cristalli.



Il torneo che si è svolto interamente online e su PC e ha visto la formazione degli Hell Gaming Uancioc uscire vincitrice dopo una vera e propria cavalcata trionfale.



Brillante la prestazione contro i NEED GEMS, regolati facilmente con il risultato finale di 1-0 negli ottavi di finale, stessa sorte è poi toccata alla formazione dei CyberGround Gaming Anubi che gli Hell Gaming avevano affrontato e sconfitto nella finale assoluta già nella Paladins Italian league solo qualche giorno prima.



Approdati in semifinale gli HG Uancioc hanno dovuto fare i conti con la formazione inglese dei The Worst of friends capitanata dall’ottimo NeptuneTheBlue, gli azzurri, pur soffrendo il gioco degli avversari e cedendo addirittura una partita, sono riusciti a mantenere alta la concentrazione facendo leva sulla propria compattezza di squadra e sull’abilità individuale dei singoli riuscendo a chiudere i conti sul 2-1 approdando ad una meritata finale.



Nell’incontro che ha chiuso la EU Paladins Challenge #11 si sono affrontati HG Uancioc e Mevsk in un derby tutto italiano.



La vittoria è andata alla formazione capitanata da Haieer che meglio ha saputo gestire la tensione del momento portandosi a casa con un secco 2-0 un primo posto assolutamente meritato.



Per gli Hell Gaming Uancioc questo successo rappresenta il primo tassello di un percorso che, ci si augura, possa condurli ad affrontare la scena italiana ed europea con grandi aspettative nel prossimo futuro.

Gli HG Uancioc sono riusciti quindi ad assicurarsi duemila cristalli, mentre i Mevsk si sono dovuti accontentare di mille cristalli.

Terzo posto e cinquecento cristalli per gli United Fussion che dopo aver perso in semifinale per 2-1 contro degli ottimi Mevsk, sono riusciti a ritrovare le giuste motivazioni per chiudere la finale, valida per il gradino più basso del podio e giocata contro i The Worst of friends, con il risultato di 2-0.