Dal palco del TGS 2019 arrivano due nuovi trailer per il nuovo capitolo di Atelier Ryza

Dal palco del TGS 2019 arrivano nuove informazioni per Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout. Gust e Koei Tecmo hanno pubblicato due nuovi trailer del prossimo capitolo della serie che aggiungono dettagli sulla storia principale e sul nuovo sistema di crafting.

Sulle pagine di Everyeye abbiamo raccontato le prime impressioni sulla nuova provocante eroina della serie Gust, nonché i primi dettagli sull’avventura di Atelier Ryza che ci porterà a compiere un lungo viaggio insieme a Lent, Tao e Klaudia, i tre ragazzi del villaggio di Razenboden che hanno deciso di fuggire in cerca di avventure.

Atelier Ryza: Ever Darkness & the Scarlet Hideout, in uscita su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC, debutterà il 26 settembre in Giappone, mentre per la versione americana si dovrà attendere il 29 ottobre. In Europa il nuovo capitolo dell’JRPG arriverà il 1 novembre del 2019. Atelier Ryza sarà completamente localizzato in inglese.