Paleo Pines, annunciata la demo del gioco Italic Pig al Future Games Show

Dopo l'annuncio della data d'uscita di Homeseek su PC ed in seguito ai numerosi annunci che si sono susseguiti nel corso del Future Games Show 2023, è tempo di concentrare la propria attenzione su Paleo Pines, l'avventura sviluppata da Italic Pig che arriverà su PC nel 2023 e che promette di far vivere agli utenti un incantevole viaggio.

In una carrellata di annunci ricca di grandi sorprese e di World Premiere come Surviving Deponia di Deadalic, il palco dell'evento di oggi è stato infiammato da numerosissimi annunci. Tra questi, come accennato in apertura alla notizia, vi è stato quello di Paleo Pines, che porterà i giocatori alla scoperta di "un'incantevole isola abitata da amichevoli dinosauri e simpatici umani".

Come suggerito a più riprese anche dal trailer al centro dei riflettori dello showcase videoludico, il centro dell'avventura sarà l'esplorazione: "Esplora insieme alla tua amica Lucky per svelare segreti e fare amicizia con nuovi dinosauri che potranno unirsi a te per costruire il tuo ranche e creare il rifugio dei tuoi sogni". Il viaggio simulatore di fattoria pubblicato da Modus Games arriverà in un momento non meglio definito del 2023. Tuttavia, nel corso della presentazione è stato annunciato l'arrivo di una demo giocabile via Steam dal 19 al 26 giugno 2023. Curiosi di scoprire questa nuova produzione? Manca poco più di una settimana per poter giocare il titolo tramite la piattaforma di Valve.