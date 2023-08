Palia: l'Open Beta del rilassante MMO gratis è disponibile su PC

Dopo una breve sessione dedicata ad un ristretto numero di giocatori, la Beta di Palia ha aperto le porte a tutti coloro i quali sono interessati a provare questo rilassante ed accogliente MMO free to play.

Il gioco, che è una sorta di mix tra Minecraft ed Animal Crossing in cui non bisogna mai combattere, può essere scaricato in maniera totalmente gratuita su PC, dal momento che la versione Nintendo Switch arriverà solo in un secondo momento. Chiunque volesse procedere con il download dovrà recarsi sul sito ufficiale del gioco e registrare un nuovo account. Se avete provato ad iscrivervi alla Closed Beta potete utilizzare lo stesso profilo, perfettamente valido per giocare. Una volta eseguito l'accesso, potrete scaricare il client di Palia direttamente dalla pagina del profilo, così da completare l'installazione ed iniziare a giocare. Almeno per il momento, infatti, il gioco non è disponibile tramite Steam o altri client per PC.

Occorre specificare che, a differenza delle precedenti fasi di test del free to play, dall'Open Beta in poi non vi saranno più wipe: in poche parole, tutti i progressi non verranno cancellati. Pare inoltre che la fase di test non abbia una durata limitata nel tempo, quindi sarà possibile continuare a giocare fino al momento dell'uscita della versione finale.

In attesa di scoprire quando il gioco uscirà dalla Beta, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate il Cinematic Trailer di Palia.