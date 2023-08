Palia: è tempo di scoprire il sorprendente MMO gratis con il nuovo Cinematic Trailer

Siete pronti a conoscere Palia, il sorprendente MMO tra Animal Crossing e Valheim che verrà rilasciato sottoforma di contenuto free to play nell'arco dei prossimi mesi? C'è ancora un po' di tempo che ci separa dalla scoperta di Palia, prossimamente in arrivo su Nintendo Switch e PC. Intanto, però, è tempo di vedere ciò che il gioco ha da offrire.

Nell'arco delle ultime ore, Palia è stato al centro di un nuovo filmato che ci introduce al viaggio "nell'accogliente gioco di simulazione gratuito e multigiocatore", in cui gli utenti saranno chiamati ad iniziare il proprio cammino nel bucolico villaggio di Kilima. "Unisciti alla curiosa Jina mentre scopre un artefatto e si imbarca in un'avventura che non si aspettava". È tempo di svelare tutti i misteri che quel mondo ha da offrire ai propri giocatori e di trovare gli artefatti disseminati in tutto l'universo narrativo in questione.

Si attende ancora un'esatta data d'uscita per il progetto ideato e pubblicato dai ragazzi di Singularity 6 Corporation, pronti a far immergere i giocatori in un'esperienza che tenta di offrire un'alternativa bella e gratuita a prodotti del calibro di Animal Crossing e Valheim, riunendo il concept e le estetiche dei due titoli in un unico gioco. Il momento del lancio è ancora lontano, seppure il tempo dell'inverno 2023 si faccia sempre più vicino.