Palia: il sorprendente MMO tra Animal Crossing e Valheim sarà free to play

A qualche mese di distanza dalla sorpresa rappresentata dal reveal trailer di Palia con centinaia di migliaia di visualizzazioni, i ragazzi di Singularity 6 confermano che il loro ambizioso MMORPG tra Animal Crossing e Valheim adotterà la formula dei free to play.

Il modello freemium consentirà agli sviluppatori indipendenti di garantire al proprio MMO una vasta platea di giocatori sin dall'apertura dei server, prevista più avanti nel 2022.

Nella lettera aperta che Singularity 6 pubblica dalle pagine del blog ufficiale di Palia, la software house spiega inoltre di non voler adottare un sistema di monetizzazione "aggressivo": il negozio per le microtransazioni facoltative venderà solo ed esclusivamente degli oggetti cosmetici. Qualsiasi altro pacchetto contenutistico, bottino o boost di punti esperienza potrà essere sbloccato solo attraverso la naturale progressione delle attività ingame.

A chi si avvicina solo adesso a questo titolo, ricordiamo che Palia è gioco di ruolo multiplayer che mutua l'esperienza survival di titoli come Valheim alle attività a mondo aperto di life simulator come Animal Crossing New Horizons e The Sims. L'intenzione dichiarata di Singularity 6 è quella di trasformare Palia in un vero e proprio metaverso fantasy che consenta agli utenti di sentirsi parte di una community vivace.

Qualora foste interessati, in calce alla notizia trovate il link al sito ufficiale di Palia, con tutte le indicazioni per iscriversi alla fase di Pre-Alpha che dovrebbe avere inizio questa estate su PC.