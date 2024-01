Palword uscirà su PS5 o resterà esclusiva Xbox e PC? Facciamo chiarezza

E' indubbiamente il fenomeno del momento: parliamo di Palworld, disponibile su PC e console Xbox, e scaricabile anche tramite il servizio Game Pass. Lanciato in early access la scorsa settimana, Palworld ha venduto oltre quattro milioni di copie in pochissimi giorni, nonostante le polemiche legate al design poco originale dei mostri.

Sam Barlow ha definito Palworld disgustoso e volgare, inoltre molti criticano la possibilità di schiavizzare NPC e nemici umani, definendo questa opzione decisamente eccessiva.

Ma le polemiche, come sappiamo, spesso sono parte integrante di un grande successo e Palworld prosegue il suo cammino macinando milioni di copie e centinaia di migliaia di giocatori connessi in contemporanea su Steam.

Fino a qui tutto bene, fino a qui alla grande. C'è solo un dubbio però: Palworld uscirà mai su PlayStation 5? Al momento questo interrogativo non ha una risposta certa, il gioco come detto è disponibile solamente su PC e Xbox, anche su Game Pass. Non è chiaro se Microsoft abbia ottenuto l'esclusiva temporale o totale su console, tuttavia riguardo la versione PS5 sembra esserci un certo interessamento da parte di Shuhei Yoshida, che su X si è congratulato con il team PocketPair per il successo di Palworld.

Un giocatore ha poi chiesto a Yoshida di portare Palworld su PS5 e Shuhei si è limitato a rispondere con un vivace "sì!", una risposta che non preannuncia nulla di concreto ma ricordiamo che Yoshida è responsabile della divisione Indie di PlayStation e dei rapporti con gli sviluppatori indipendenti, se ha messo gli occhi addossi a Palworld è probabile che possa lavorare per far arrivare il gioco su PS5, magari quando Palworld uscirà dalla fase Early Access, a meno di contratti di esclusiva già firmati con Microsoft e di cui non siamo a conoscenza.