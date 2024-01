Palworld oltre i 2 milioni di utenti attivi su Steam: il record di PUBG nel mirino

Il fenomeno Palworld continua ad esplodere sempre di più giorno dopo giorno. Non solo Palworld è arrivato a 8 milioni di copie vendute, ma ha segnato anche un nuovo, incredibile record di utenti attivi in contemporanea su Steam.

Il titolo Pocketpair per la precisione ha raggiunto 2.018.905 utenti in contemporanea sulla piattaforma di Valve nel momento in cui scriviamo, un risultato eccezionale toccato in una settimana di commercializzazione. Si tratta di numeri impressionanti che fanno chiedere ai giocatori se Palworld riuscirà addirittura nell'impresa di superare i numeri toccati da PUBG: il celebre battle royale detiene attualmente il record del maggior numero di giocatori attivi nello stesso momento mai registrato nella storia di Steam, pari a 3.257.248 giocatori. Un record che al momento sembrerebbe fuori dalla portata di Palworld, ma chissà se l'opera Pocketpair non riuscirà nella titanica impresa.

Al momento è difficile dire se avverrà l'incredibile sorpasso, ma c'è anche da dire che Palworld è diventato il secondo gioco con più utenti in contemporanea in assoluto su Steam, superando altri nomi di enorme popolarità quali Counter-Strike Global Offensive (1.8 milioni), Lost Ark (1.3 milioni) e DOTA 2 (1.2 milioni). Davanti a lui resta dunque il solo PUBG con i suoi numeri apparentemente impareggiabili. Considerato però il notevole ritmo con cui Palworld sta vendendo copie, quasi un milione di nuove unità al giorno, se continua su questa strada non è da escludere che Palworld possa intanto infrangere il suo personale record avvicinandosi un poco alla volta sempre di più a PUBG.

Tutto questo, però, a patto che il suo fenomeno non inizi a sgonfiarsi già nei prossimi giorni, sebbene per adesso non sembra questo il caso. Senza dimenticare che The Pokémon Company ha annunciato di voler intervenire sulla questione Palworld e verificare se per davvero siamo davanti a un caso di plagio. I prossimi giorni si prospettano dunque caldissimi per Palworld.