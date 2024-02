Palworld ha ben 20 contenuti rimossi dal gioco completo: torneranno in futuro?

Con la roadmap di Palworld, sappiamo che Pocketpair sta lavorando a diverse novità in arrivo prossimamente all'interno del suo survival tra cui i Raid, il PvP e il cross-play. Ma durante lo sviluppo del gioco sono state programmate diverse altre meccaniche ed elementi poi rimossi in corso d'opera.

Inizialmente creato tramite il motore grafico Unity, Pocketpair è poi passata all'Unreal Engine, un cambiamento che ha portato il team a modificare diversi aspetti di Palworld data l'inesperienza del team con l'engine di Epic Games. E' proprio per questo che diversi contenuti sono stati infine tagliati, sebbene la community di appassionati di Palworld sperano in un loro possibile ritorno in futuro attraverso DLC e aggiornamenti vari.

Basandosi su quanto mostrato nei vecchi trailer dell'opera, attraverso Reddit la community ha raccolto tutti gli elementi rimossi da Palworld durante lo sviluppo. Almeno 20 contenuti sarebbero andati persi con il passare del tempo, e tutti di varia natura: dalla possibilità di ottenere lana dai Lamball alle gabbie con cui trasportare i Pal, dai villaggi che possono essere distrutti ai fucili da cecchino con mirino incorporato, dai lasso con i quali immobilizzare i Pal alla possibilità di costruire razzi, passando per un regno nei cieli, la pesca, vascelli per navigare nei mari e arene di combattimento. Questi sono soltanto alcuni dei contenuti tagliati da Palworld, alcuni dei quali anche potenzialmente molto interessanti.

Considerato l'enorme successo del fenomeno Palworld, non è da escludere che Pocketpair possa investire risorse per recuperare effettivamente alcuni di questi aspetti, così da rendere sempre più ricco e variegato il suo survival nei mesi a venire. Cosa vi piacerebbe vedere in futuro all'interno di Palworld?