Palworld: questi 5 Pal ci ricordano qualcosa... sono molto simili a famosi Pokemon

Se state giocando a Palworld e siete grandi fan dei Pokémon, è molto probabile che abbiate notato la somiglianza fra alcuni Pal e le creature viste nei giochi firmati Game Freak. Scopriamo quali sono i cinque mostri che più somigliano a quelli della serie targata Game Freak.

Cobalion - Fenglope

Il primo Pal di cui vogliamo parlarvi è Fenglope, che come avrete probabilmente notato è molto, ma molto simile a Cobalion. Certo, non si tratta di un vero e proprio clone del Pokémon, ma al netto delle modifiche apportate dal team di sviluppo di Palworld, è innegabile che il Pal sia stato realizzato utilizzando come fonte d'ispirazione il fierissimo Cobalion. In entrambi i casi si tratta di quadrupedi dalla pelle azzurra e dalle lunghe corna color avorio. Nel caso del mostro visto in Palworld, però, il pelo bianco che caratterizza Cobalion ed è presente solo in corrispondenza del petto è stato sostituito da grossi ciuffi di pelo che ricordano una nuvola e ricoprono gli zoccoli e buona parte del busto. Anche le corna hanno una forma diversa, sebbene il colore sia lo stesso del Pokémon.

Lycanroc - Direhowl

Fra le somiglianze più sorprendenti troviamo sicuramente quella tra Lycanroc e Direhowl. Il lupo del Pokémon-like ha ben poche differenze con quello creato da Game Freak. Basta guardare l'immagine che mette a confronto le due figure per comprendere che si tratti dello stesso mostro con una colorazione del pelo differente. La forma degli occhi è la stessa, le due code hanno dimensioni generose, le orecchie sono lunghe ed appuntite in entrambi i casi e anche la forma dei ciuffi di pelo ricorda quella del Pokémon, sebbene il Pal abbia una pelliccia più folta fra la testa ed ill dorso.

Meganium e Lilligant - Dinossom

Quello che stiamo per analizzare è un caso molto particolare, poiché il Pal in questione non somiglia ad un solo Pokémon, ma a due creature diverse. Stiamo parlando ovviamente di Dinossom, che è a tutti gli effetti una fusione tra Meganium e Lilligant. Proprio come il primo Pokémon citato, questo Pal è un grosso dinosauro verde dagli occhioni dolci, ma a differenza di quanto visto nella serie Game Freak non si tratta di un quadrupede: questa creatura eredita da Lilligant non solo la postura, visto che è bipede, ma anche e soprattutto il copricapo. È inutile nasconderlo, il grosso fiore con la corona che è sulla testa dei due mostri è pressoché identico.

Luxray - Boltmane

Probabilmente si tratta della somiglianza più forte in assoluto, dal momento che è impossibile guardare Boltmane senza pensare almeno per un istante a Luxray. È vero, il Pal simile ad un leone è caratterizzato da colori diversi rispetto al Pokémon e la forma delle orecchie è diversa, visto che Luxray le ha tonde e Boltmane le ha appuntite. Ad esclusione di queste piccole differenze che permettono a PocketPair di non incorrere in problemi legali, i due mostriciattoli tascabili sembrano fratelli.

Lucario - Anubis

Un'altra somiglianza che i fan dei Pokémon non possono non aver notato è quella fra Lucario ed Anubis. Questo Pal, che ricorda la divinità egizia, è a tutti gli effetti una versione modificata dell'amatissimo Pokémon di tipo Lotta/Acciaio. Sebbene le due creature differiscano nel colore, è innegabile che la forma dei due mostri sia pressoché identica, a partire dalle lunghe orecchie appuntite. L'unica reale differenza fra questi mostri risiede negli abiti di Anubis, ispirati all'Antico Egitto, e nelle mani, visto che solo il Pal è dotato di cinque dita come gli umani.

In queste ore, The Pokemon Company ha messo gli occhi su Palworld per verificare che non ci siano violazioni di copyright da parte di PocketPair. Palworld plagia i Pokemon? Ecco come stanno le cose.