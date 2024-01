Palworld si aggiorna ancora, ma non è finita: altre importanti patch sono in arrivo

Oltre a godersi il grandissimo successo riscosso da Palworld, Pocketpair continua attivamente a lavorare per perfezionare il suo survival in stile Pokémon con patch più o meno rilevanti. L'ultima appena pubblicata riguarda la versione Xbox e quella PC relativa al Microsoft Store (niente Steam, dunque).

L'Update v0.1.1.2 è in verità decisamente piccolo considerato che gli sviluppatori almeno per il momento non hanno diffuso nemmeno le patch notes ufficiali. Attraverso un post su Twitter/X Pocketpair si limita a confermare che il nuovo aggiornamento "ha risolto alcuni problemi che affliggevano negativamente la stabilità del gioco", che adesso dunque dovrebbe funzionare in maniera più corretta e senza intoppi. In ogni caso non è certo l'ultimo aggiornamento per Palworld, anzi.

Gli autori sottolineano infatti di essere attualmente al lavoro su ulteriori update molto più sostanziosi assicurando che "continueremo a dare la massima priorità alla risoluzione dei problemi maggiori". Il gioco si prepara dunque a ricevere ulteriori novità rilevanti, non solo in ottica risoluzione di bug e problemi tecnici: negli scorsi giorni Pocketpair ha svelato la roadmap di Palworld, che in futuro riceverà nuovi contenuti quali PvP, raid e crossplay.

Intanto se ancora non lo avete provato è anche arrivata la demo di Palworld, dandovi così la chance di provare gratuitamente il gioco del momento.