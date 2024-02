Palworld: il nuovo aggiornamento migliora l'IA e aggiunge un'opzione molto utile

Nel corso delle ultime ore è stata pubblicata una nuova patch di Palworld, grazie alla quale il titolo PocketPair ha accolto una lunga serie di migliorie che rendono più piacevole l'esperienza di gioco.

Al centro dell'update troviamo una serie di modifiche ai comportamenti dell'IA all'interno della base, così che i mostriciattoli tendano ad incastrarsi di meno nelle strutture o nel terreno. Ad affiancare queste migliorie che coinvolgono gli accampamenti ne troviamo anche una che riguarda i Pal che combattono al nostro fianco: d'ora in poi, ordinare ad un mostro di attaccare a vista farà sì che colpisca davvero tutto quello che si muove nei paraggi e non ci ritroveremo più a dover attaccare un bersaglio per ottenere una reazione.

Grazie all'aggiornamento, inoltre, nelle opzioni per l'accessibilità verrà aggiunta una voce per evitare di dover tenere premuto un tasto nelle interazioni. In parole povere, dopo aver aggiornato il gioco basterà premere una sola volta il tasto di fronte ad una postazione per iniziare ininterrottamente a lavorare. La patch dovrebbe inoltre sistemare alcune problematiche riscontrate da alcuni utenti con i salvataggi e alleggerire le dimensioni dei file contenenti i nostri progressi.

Prima di lasciarvi al changelog ufficiale, occorre specificare che l'aggiornamento è attualmente disponibile solo su Steam e arriverà a breve anche su Xbox One e Xbox Series X|S (oltre che su Microsoft Store).

