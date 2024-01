Palworld: arriva il commento della PETA sull'esclusiva PC e Xbox

Nel corso delle ultime ore è arrivata una dichiarazione che in molti videogiocatori attendevano, ossia il commento della PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) sulla questione Palworld.

InsiderGaming, ossia il portale del noto insider Tom Henderson, si è messo in contatto con l'ente per conoscere la sua opinione del gioco. Sembrerebbe che la PETA sia perfettamente a conoscenza del gioco e ha criticato il fatto che in Palworld si possano maltrattare, picchiare e mangiare i mostriciattoli.

Ecco di seguito il commento di Elisa Allen, VP of Programmes della PETA:

"La PETA ha già ascoltato il parere di molti giocatori di Palworld che non hanno alcun interesse nel mangiare i Pal e desidererebbero una guida su come avere un approccio da vegani al gioco. Dopo tutto ci troviamo nel mese di Veganuary, quindi i giocatori vogliono un aiuto su come contribuire alla salute dei loro animal,i in game e nella vita reale, mangiando cibi vegani."

In attesa di scoprire quale sarà l'approccio al gioco della nota associazione, vi ricordiamo che proprio nelle ultime ore è arrivato un importante comunicato di The Pokémon Company sulla questione Palworld, il quale rende noto che l'azienda sta cercando di capire se si può procedere o meno per vie legali contro il titolo, accusato di plagio da buona parte della community.