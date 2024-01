Palworld: arrivano Ash, Misty e Pikachu con la mod a tema Pokémon

Era solo questione di tempo prima che i modder si mettessero al lavoro su Palworld, il Pokémon-like che sta ottenendo un successo incredibile soprattutto su Steam. Nelle ultime ore è infatti spuntato sui social un video che mostra in azione una mod ispirata proprio ai Pokémon.

Al momento questa mod sembra essere ancora in lavorazione e non ha un nome ben preciso, ma ha inevitabilmente attirato l'attenzione di tutti quegli appassionati che stanno apprezzando il titolo PocketPair e lamentano l'assenza di un comparto tecnico anche solo lontanamente simile nei capitoli della serie Game Freak.

La mod in questione sostituisce buona parte dei modelli poligonali di Palworld con quelli di Pokémon: il protagonista diventa Ash e tra le creature che vagano nell'area iniziale dell'arcipelago troviamo anche Pikachu, Pansage, Sawsbuck, Hoothoot, Torterra, Oddish e Piplup. La sostituzione non è stata fatta in maniera casuale, poiché nella maggior parte dei casi si tratta dei Pokémon ai quali gli sviluppatori si sono ispirati per la creazione dei Pal. Ma non è finita qui, poiché anche gli NPC sono stati rimpiazzati e tra questi troviamo Brok e Misty.

Prima di lasciarvi al filmato che mostra la mod in movimento, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare un provato della versione in Accesso Anticipato di Palworld.