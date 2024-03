Palworld: in arrivo un update gratis con un nuovo Pal ed il primo Raid

L'attesa è finalmente terminata, poiché i canali social ufficiali di PocketPair hanno accolto nelle ultime ore il trailer dedicato al primo content update di Palworld.

Attraverso la pubblicazione di questo breve filmato, gli sviluppatori del famosissimo survival/Pokémon-like hanno confermato l'imminente arrivo del primo aggiornamento post-lancio, il quale andrà ad arricchire l'esperienza di gioco con un'attività intitolata Raid Battle. Sembrerebbe trattarsi di una difficile boss fight che coinvolge Bellanoir, il primo Pal aggiuntivo del titolo.

Stando a quanto dichiarato dal team di sviluppo, la Raid Battle metterà i giocatori di fronte ad un Bellanoir davvero potente, tanto da mettere in seria difficoltà persino gli allenatori più navigati. In sostanza, dovrebbe corrispondere ad un contenuto endgame da affrontare preferibilmente in compagnia di altri giocatori.

La presenza del numero uno nel titolo dell'attività lascia intendere anche che in futuro vedremo arrivare anche altre boss fight di questo tipo, magari accompagnate da creature inedite da catturare. In ogni caso è probabile che presto ne sapremo di più sui contenuti post-lancio, visto che sono state aperte le iscrizioni alle versioni di test di Palworld e, come accade sempre più spesso, potrebbe trapelare qualche informazione da parte di chi partecipa ad iniziative di questo tipo.

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che Palworld è costato meno di 7 milioni di dollari e i profitti sono da capogiro.

Su Trust Gaming GXT 415 Zirox Cuffie Gaming Leggere con Driver da 5 è uno dei più venduti di oggi.