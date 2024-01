Palworld, attenzione: c'è un oggetto che 'rompe' il gioco! PocketPair lancia l'allarme

Senza adagiarsi sugli allori dell'incredibile record su Steam di Palworld, il team PocketPair continua a lavorare instancabilmente sul Pokemon-like e, nel farlo, mette in guardia la community riferendo di essere incappato in un bug potenzialmente in grado di 'rompere' il gioco.

La conferma della scoperta di questo bug arriva direttamente dai curatori del server Discord di PocketPair, con gli sviluppatori asiatici che si dicono perfettamente consapevoli del problema e di essersi attivati per risolverlo nel minor tempo possibile.

Il bug in questione riguarda l'oggetto 'Memory Reset Drug', un consumabile che consente ai giocatori di resettare le statistiche del proprio alter-ego. Come riferito da PocketPair, e dagli sfortunati utenti che sono già incappati in questo errore, ogni utilizzo dell'oggetto riduce la potenza delle Sfere Pal e, di conseguenza, la probabilità di cattura dei simpatici mostriciattoli che popolano i biomi della mappa a mondo aperto di Palworld.

L'abbassamento della probabilità di cattura determinato da questo bug è permanente, da qui la gravità di questo errore che impatta profondamente nel sistema di progressione e nella capacità degli utenti di acquisire i Pal nelle fasi più avanzate dell'avventura.

In attesa di un intervento risolutivo da parte del team PocketPair, è perciò essenziale che i giocatori non utilizzino questo oggetto che, ad ogni modo, risulta essere inaccessibile nelle prime ore dell'avventura. Nei giorni scorsi, i responsabili di PocketPair hanno manifestato il proprio desiderio di offrire all'utenza Xbox di Palworld dei server dedicati.